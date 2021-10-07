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07 октября 2021, 11:48 1505

Парламент переименовал два населенных пункта

07 октября 2021, 11:48 1505
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада на заседании 7 октября приняла два постановления, которые предусматривают переименование населенных пунктов Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заседание парламента.

Так, согласно постановлению "О переименовании села Болгарка Бердянского района Запорожской области" (№5075), которое поддержали 278 народных депутатов, село Болгарка будет называться Софиевкой.

В то же время проголосованное 297 парламентариями постановление "О переименовании села Старый Черторийск Камень-Каширского района Волынской области" (№5077) предусматривает переименование села Старый Черторийск в Чарторыйск.

Напомним, парламент на заседании 1 июля переименовал поселок городского типа Новгородское в Нью-Йорк.

Верховная Рада переименование парламент

 
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