Рада може вже сьогодні призначити наступника Разумкова - депутат

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Про це пише RegioNews з посиланням на коментар РБК-Україна заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук.

Депутат підтвердила, що головним кандидатом на посаду нового спікера Ради є Руслан Стефанчук, який сьогодні займає посаду віце-спікера. А Олександр Корнієнко може зайняти посаду віце-спікера Ради після призначення Стефанчука.

"Так, для нас це основні кандидати. Ну може ще хтось висуне свої кандидатури", - повідомила Кравчук.

На питання про те, чи сьогодні буде голосування за їх призначення, Кравчук відповіла: "Так, ми би хотіли сьогодні".

Наразі Рада почала розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради.

Нагадаємо, що у Трускавці "Слуга народу" майже одноголосно підтримала відставку Разумкова. Зібрано понад 150 підписів, чого достатньо для розгляду питання про відкликання голови Верховної Ради.

Про звільнення Разумкова у владних коридорах говорили не один місяць. Офіційно "останньою краплею" стали суперечки довкола закону про олігархів. За неофіційною інформацією, сплеск напруженості стався після розмови Зеленського та Разумкова, під час якої вони добряче посварилися і Банкова остаточно вирішила змінювати керівника парламенту.

У понеділок лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приніс до Апарату Верховної Ради підписи депутатів щодо звільнення очільника парламенту Дмитра Разумкова.