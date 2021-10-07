Рада может уже сегодня назначить преемника Разумкова - депутат

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.

Депутат подтвердила, что главным кандидатом на должность нового спикера Рады является Руслан Стефанчук, который сегодня занимает должность вице-спикера. А Александр Корниенко может занять пост вице-спикера Рады после назначения Стефанчука.

"Да, для нас это основные кандидаты. Ну может еще кто-то выдвинет свои кандидатуры", - сообщила Кравчук.

На вопрос о том, будет ли сегодня голосование за их назначение, Кравчук ответила: "Да, мы бы хотели сегодня".

Сейчас Рада начала рассмотрение вопроса об отзыве председателя Верховной Рады.

Напомним, что в Трускавце "Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку Разумкова. Собрано более 150 подписей, чего достаточно для рассмотрения вопроса об отзыве председателя Верховной Рады.

Об увольнении Разумкова во властных коридорах говорили не один месяц. Официально "последней каплей" стали споры вокруг закона об олигархах. По неофициальной информации, всплеск напряженности произошел после разговора Зеленского и Разумкова, во время которого они сильно поссорились и Банковая окончательно решила менять руководителя парламента.

В понедельник лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия принес в Аппарат Верховной Рады подписи депутатов об увольнении главы парламента Дмитрия Разумкова.