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06 вересня 2021, 21:30 4

Кадрові зміни в уряді можуть відбутися наприкінці вересня - Арахамія

06 вересня 2021, 21:30 4
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада може оновити уряд вже до кінця вересня

Як передає RegioNews, про це на брифінгу після з’їзду партії "Слуга народу" заявив лідер пропрезидентської фракції Давид Арахамія

За його словами, відповідні рішення можуть бути внесені на розгляд парламенту

"Рішення про кадрові ротації в уряді, за часом - це десь наприкінці вересня, остання декада", - сказав Арахамія.

Водночас він уточнив, що протягом літа фракція зробила внутрішній рейтинг усіх членів Кабміну, опитавши депутатів. При цьому політик акцентував на недоцільності називати прізвища кого-небудь із "лідерів і аутсайдерів" цього рейтингу, оскільки якщо "сьогодні ми назвемо будь-яке прізвище, завтра його вже перестануть слухатися в міністерстві", а отже, виникне загроза зупинення роботи міністерства на дві-три тижні.

"Мені здається, що це - такі ось передчасні заяви - заважає державному управлінню", - наголосив Арахамія.

Нагадаємо, що 3 вересня нардеп від "Слуги народу" Тарас Тарасенко заявив, що обговорюється відставка 4 міністрів.

"Зараз є обговорення щодо чотирьох міністрів. Я поки що не уповноважений оголошувати ці прізвища, а тому будемо вирішувати це на фракції. Думаю, що навіть у понеділок, 6 вересня", – наголосив він.

Кабмін міністр Слуга народа відставка

 
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