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06 жовтня 2021, 14:59 20

Рахункова палата надала висновок про виконання кошторису Ради, необхідний для відставки Разумкова

06 жовтня 2021, 14:59 20
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Рахункова палата передала народним депутатам висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради у січні-серпні 2021 року, що є необхідним для розгляду питання відкликання голови парламенту

Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук від "Слуга народу" у Facebook, пише RegioNews.

"5 жовтня Рахункова палата затвердила висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради у січні-серпні 2021 року і невідкладно передала його народним депутатам", - зазначила вона.

Кравчук подякувала членам Рахункової палати за оперативну роботу.

Висновок Рахункової палати потрібен для розгляду питання відкликання з посади голови Верховної Ради.

Нагадаємо, що 5 жовтня Рада відсторонила 240 голосами очільника парламенту Дмитра Разумкова на два засідання. Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що голосування за звільнення спікера парламенту Дмитра Разумкова відбудеться вже цього тижня.

Водночас у "Слузі народу" назвали основного кандидата на посаду спікера Ради. Ним є перший заступник спікера Руслан Стефанчук.

Дмитро Разумков

 
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