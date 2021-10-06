Счетная палата предоставила заключение об исполнении сметы Рады, необходимое для отставки Разумкова

Счетная палата передала народным депутатам заключение о результатах исполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021 года, что является необходимым для рассмотрения вопроса об отзыве председателя парламента

Об этом сообщила народный депутат Евгения Кравчук от "Слуга народа" в Facebook, пишет RegioNews.

"5 октября Счетная палата утвердила заключение о результатах выполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021 года и безотлагательно передала его народным депутатам", - отметила она.

Кравчук поблагодарила членов Счетной палаты за оперативную работу.

Заключение Счетной палаты необходимо для рассмотрения вопроса отзыва с должности председателя Верховной Рады.

Напомним, что 5 октября Рада отстранила 240 голосами главы парламента Дмитрия Разумкова на два заседания. Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что голосование за увольнение спикера парламента Дмитрия Разумкова состоится уже на этой неделе.

В то же время в "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера Рады. Им является первый заместитель спикера Руслан Стефанчук.