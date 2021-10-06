Декілька областей можуть потрапити в "червону" зону на цьому тижні - Шмигаль

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Найближчими днями декілька областей можуть потрапити до "червоної" зони карантину. Найбільш загрозлива ситуація з поширенням коронавірусу наразі у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 6 жовтня, передає RegioNews.

За його словами, у "червоній" зоні зможуть працювати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця, лише якщо 100% працівників і 100% відвідувачів повністю вакциновані.

У правоохоронців є відповідний програмний софт, завдяки якому вони перевірятимуть у відвідувачів наявність COVID-сертифікатів про вакцинацію.

Крім того, у "червоній" зоні карантину заклади освіти працюватимуть офлайн лише якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації. Дитячі садочки та 1-4 класи школи продовжать працювати у звичайному, очному форматі.

Нагадаємо, станом на ранок 6 жовтня 11 регіонів України за епідеміологічними показниками відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Раніше повідомлялось, що в Україні за 5 жовтня виявили 12 662 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Одеській областях.