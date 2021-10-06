11:59  06 октября
Во Львове в ближайшие две недели могут закрыть школы
08:44  06 октября
Разумков заявил, что пойдет в суд, если у него заберут депутатский мандат
08:09  06 октября
На Донбассе зафиксировали шесть нарушений: оккупанты снова били из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
06 октября 2021, 13:46 74

Несколько областей могут попасть в "красную" зону на этой неделе - Шмыгаль

06 октября 2021, 13:46 74
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону карантина. Наиболее угрожающая ситуация с распространением коронавируса сейчас в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 6 октября, передает RegioNews.

По его словам, в "красной" зоне смогут работать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места только при 100% вакцинации работников и посетителей.

У правоохранителей есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов о вакцинации.

Кроме того, в "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать офлайн только если 100% работников прошли полный курс вакцинации. Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате.

Напомним, по состоянию на утро 6 октября 11 регионов Украины по эпидемиологическим показателям соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Ранее сообщалось, что в Украине за 5 октября обнаружили 12 662 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Одесской областях.

Кабмин карантин заседание область красная зона

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Интрига округа №197 на Черкащине: Три Голуба против двух Войцехивских
"Приватбанк" Papers. Какими будут последствия офшорного скандала для страны, Зеленского и его партии
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram