Несколько областей могут попасть в "красную" зону на этой неделе - Шмыгаль

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В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону карантина. Наиболее угрожающая ситуация с распространением коронавируса сейчас в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 6 октября, передает RegioNews.

По его словам, в "красной" зоне смогут работать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места только при 100% вакцинации работников и посетителей.

У правоохранителей есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов о вакцинации.

Кроме того, в "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать офлайн только если 100% работников прошли полный курс вакцинации. Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате.

Напомним, по состоянию на утро 6 октября 11 регионов Украины по эпидемиологическим показателям соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Ранее сообщалось, что в Украине за 5 октября обнаружили 12 662 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Одесской областях.