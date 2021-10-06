На посаду спікера Верховної Ради є кілька претендентів - Арахамія

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Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що фракція розглядає декілька кандидатур на посаду голови Верховної Ради, у списку не тільки перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук

Про це Давид Арахамія повідомив журналістам після брифінгу в парламенті, передає RegioNews.

Голова фракції "слуг", відмовився називати прізвища ймовірних кандидатів на посаду спікера Ради, але зазначив, що в "шорт-листі" претендентів крім першого віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука ще є глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Є ще люди, які хотіли б (зайняти посаду спікера - ред.). Це обов’язково будуть представники "Слуги народу", - підкреслив Арахамія.

Нагадаємо, що 5 жовтня Рада відсторонила 240 голосами очільника парламенту Дмитра Разумкова на два засідання. Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що голосування за звільнення спікера парламенту Дмитра Разумкова відбудеться вже цього тижня.

Водночас у "Слузі народу" назвали основного кандидата на посаду спікера Ради. Ним є перший заступник спікера Руслан Стефанчук.

Також президент Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував ймовірне звільнення Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.