На должность спикера Верховной Рады есть несколько претендентов - Арахамия

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Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что фракция рассматривает несколько кандидатур на должность председателя Верховной Рады, в списке не только первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук

Об этом Давид Арахамия сообщил журналистам после брифинга в парламенте, передает RegioNews.

Председатель фракции "слуг", отказался называть фамилии вероятных кандидатов на пост спикера Рады, но отметил, что в "шорт-листе" претендентов кроме первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука еще есть глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Есть еще люди, которые хотели бы (занять должность спикера - ред.). Это обязательно будут представители "Слуги народа", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, что 5 октября Рада отстранила 240 голосами главы парламента Дмитрия Разумкова на два заседания. Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что голосование за увольнение спикера парламента Дмитрия Разумкова состоится уже на этой неделе.

В то же время в "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера Рады. Им является первый заместитель спикера Руслан Стефанчук.

Также президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал вероятное увольнение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.