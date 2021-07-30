РНБО поповнила санкційний список "контрабандистів"

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Рада нацбезпеки та оборони застосувала персональні економічні санкції до 3 фізичних та 24 юридичних осіб, яких підозрюють у контрабанді

Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

За його словами, на відміну від попередніх засідань, поповнення до санкційного списку внесено за пропозицією Міністерства внутрішніх справ

"Як ви знаєте ми почали працювати з тією категорією людей, яку в народі називають контрабандистами. Не всі увійшли до попередніх списків. Їх доповнили. На сьогоднішній день до списку увійшли 3 фізичних особи, а саме громадянин Німеччини Олександр Акст та громадяни України Валерій Фальковскький та Владислав Студенець", - зазначив Данилов.

Він додав, що під санкції потрапили 24 компанії, які пов’язані з названими особами. При цьому Данилов не уточнив,які санкції введено.

Нагадаємо, що санкції проти осіб, яких підозрюють у контрабанді почали запроваджувати навесні. Дехто з санкційного списку оскаржує рішення РНБО у судах