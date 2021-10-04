Рада на годину запитань до уряду запросить міністра Галущенка

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Верховна Рада запросить міністра енергетики Германа Галущенка на годину запитань до уряду, яка пройде в п'ятницю, 8 жовтня

Про це пише RegioNews з посиланням на погоджувальну раду.

Як заявив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук, Галущенку буде передано запрошення на годину запитань до уряду.

"Що стосується години запитань до уряду, я так розумію, прозвучала пропозиція заслухати Германа Галущенка, заперечень немає. Тоді на п'ятницю запрошуємо міністра енергетики", - додав спікер Ради Дмитро Разумков.

Нагадаємо, що, починаючи з 1 жовтня в Україні знизився тариф на електроенергію для 80% населення України - відтепер він становитиме 1,44 грн за кВт-год, але лише за умови споживання до 250 кВт-год на місяць.