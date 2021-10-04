Рада на годину запитань до уряду запросить міністра Галущенка
Верховна Рада запросить міністра енергетики Германа Галущенка на годину запитань до уряду, яка пройде в п'ятницю, 8 жовтня
Про це пише RegioNews з посиланням на погоджувальну раду.
Як заявив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук, Галущенку буде передано запрошення на годину запитань до уряду.
"Що стосується години запитань до уряду, я так розумію, прозвучала пропозиція заслухати Германа Галущенка, заперечень немає. Тоді на п'ятницю запрошуємо міністра енергетики", - додав спікер Ради Дмитро Разумков.
Нагадаємо, що, починаючи з 1 жовтня в Україні знизився тариф на електроенергію для 80% населення України - відтепер він становитиме 1,44 грн за кВт-год, але лише за умови споживання до 250 кВт-год на місяць.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Як Зеленський у Трускавці знімав Разумкова, що з цього вийшло та до чого тут Pandora Papers
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя