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04 октября 2021, 13:59 15

Рада на час вопросов к правительству пригласит министра Галущенко

04 октября 2021, 13:59 15
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада пригласит министра энергетики Германа Галущенка на час вопросов к правительству, который пройдет в пятницу, 8 октября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на согласительный совет.

Как заявил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, Галущенко будет передано приглашение на час вопросов к правительству.

"Что касается часа вопросов к правительству, я так понимаю, прозвучало предложение заслушать Германа Галущенка, возражений нет. Тогда на пятницу приглашаем министра энергетики", - добавил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Напомним, что, начиная с 1 октября в Украине снизился тариф на электроэнергию для 80% населения Украины - теперь он составит 1,44 грн за кВт-ч, но только при условии потребления до 250 кВт-ч в месяц.

Украина Герман Галущенко Министерство Верховная Рада правительство парламент

 
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