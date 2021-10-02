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02 жовтня 2021, 16:00 20

"Слуга народу" зробила ще один крок до звільнення Разумкова

02 жовтня 2021, 16:00 20
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з відкритих джерел
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Фракція "Слуга народу" зібрала вже більше 150 підписів за розгляд питання відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар lb.ua народного депутата від пропрезидентської фракції Олексія Устенка

"Наразі вже зібрано більше 150 підписів за відставку спікера. Я був 49-им. Підписи збирають швидко", – сказав Устенко.

Водночас інший співрозмовник видання додав, що "я не поспішаю ставити підпис. І таких, як я, теж багато у фракції".

Згідно до Регламенту для внесення до порядку деного Верховної Ради питання про звільнення його очільника потрібно щонайменше 150 підписів нардепів

За неофіційної інформацією станом на ранок 2 жовтня відставку очільника парламенту готові підтримати 240 депутатів

Підписи почали збирати сьогодні у межах засідання фракції СН в Трускавці.

"Але це питання буде швидким. Якщо ви думаєте, що потрібно ходити і говорити "будь ласка підпиши", то так не працює. Якщо рішення прийнято, всі просто підійшли і підписалися. Так завжди було", - розповів лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Самого спікера парламенту в Трускавець не запросили.

спікер фракція Верховна Рада Слуга народа депутати

 
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