"Велику фракцію" Слуги народу у Трускавці проігнорували щонайменше 60 депутатів - Корнієнко
Виїзне засідання парламентської фракції "Слуга народу", яке сьогодні стартувало в Трускавці, на даний момент відвідало всього 160-180 депутатів
Таку кількість депутатів нарахував лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, після початку виїзного засідання і оголосив під час брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Українські новини
"Я думаю, що зараз вже є (приїхало — ред.) близько 160-180 депутатів", — сказав він.
При цьому, за словами Корнієнка, до Трускавця були запрошені всі члени фракції. Він також додав, що очікує прибуття деяких депутатів у суботу, 2 жовтня.
Варто зазначити, що згідно з даними, розміщеними на сайті Верховної Ради України, до складу фракції "Слуга народу" входять 244 депутатів парламенту.
Нагадаємо, що у Трускавці плануєтсья розгляд,серед іншого кадрових питань. Йдеться, зокрема про можливе звільнення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.
30 вересня "Слуга народу" розпочала процедуру звільнення Разумкова і вже отримала підписні листи. Однак у Трускавці, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наразі жодного підпису за відставку Разумкова не було поставлено. Разом з тим парламентарі підтвердили,що звільнення спікера буде обговорено після приїзду Президента України Володимира Зеленського, на якого очікують 2 жовтня.
Також у Трускавці планують визначити долю окремих міністрів.