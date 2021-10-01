"Велику фракцію" Слуги народу у Трускавці проігнорували щонайменше 60 депутатів - Корнієнко

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Виїзне засідання парламентської фракції "Слуга народу", яке сьогодні стартувало в Трускавці, на даний момент відвідало всього 160-180 депутатів

Таку кількість депутатів нарахував лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, після початку виїзного засідання і оголосив під час брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Українські новини

"Я думаю, що зараз вже є (приїхало — ред.) близько 160-180 депутатів", — сказав він.

При цьому, за словами Корнієнка, до Трускавця були запрошені всі члени фракції. Він також додав, що очікує прибуття деяких депутатів у суботу, 2 жовтня.

Варто зазначити, що згідно з даними, розміщеними на сайті Верховної Ради України, до складу фракції "Слуга народу" входять 244 депутатів парламенту.

Нагадаємо, що у Трускавці плануєтсья розгляд,серед іншого кадрових питань. Йдеться, зокрема про можливе звільнення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

30 вересня "Слуга народу" розпочала процедуру звільнення Разумкова і вже отримала підписні листи. Однак у Трускавці, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наразі жодного підпису за відставку Разумкова не було поставлено. Разом з тим парламентарі підтвердили,що звільнення спікера буде обговорено після приїзду Президента України Володимира Зеленського, на якого очікують 2 жовтня.

Також у Трускавці планують визначити долю окремих міністрів.