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01 жовтня 2021, 18:03

У "Слузі народу" сказали, чи почали вже збір підписів за відставку Разумкова

01 жовтня 2021, 18:03
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Фото з відкритих джерел
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що підписи під ініціативою про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту ще не збиралися

Про це він сказав у коментарі журналістам, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

"Ми не збирали підписи за відставку Разумкова взагалі. Все, що я зробив, - це я використав своє право народного депутата, взяв ці підписні листи і привіз їх сюди. Жодного підпису, навіть мого немає там підпису”, - запевняє Арахамія.

На уточнення, чи означає це, що підписи будуть збиратися в Трускавці, він відповів: "Не факт" та додав, що у фракції є політичні розбіжності з Разумковим, особливо, щодо закону про олігархів.

Нагадаємо, 30 вересня фракція "Слуга народу" попросила спікера парламенту Дмитра Разумкова надати підписні листи щодо відкликання його з посади.

Також речник президента Сергій Никифоров розповів, хто є ініціатором відставки Разумкова.

Україна Давид Арахамія Слуга народа Верховна Рада Дмитро Разумков

 
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