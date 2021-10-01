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01 октября 2021, 22:07 90

"Большую фракцию" Слуги народа в Трускавце проигнорировали как минимум 60 депутатов - Корниенко

01 октября 2021, 22:07 90
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из открытых источников
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Выездное заседание парламентской фракции "Слуга народа", которое сегодня стартовало в Трускавце, на данный момент посетило всего 160-180 депутатов

Такое количество депутатов насчитал лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко, после начала выездного заседания и объявил во время брифинга, передает RegioNews со ссылкой на Українські новини

"Я думаю, что сейчас уже есть (приехало — ред.) около 160-180 депутатов", — сказал он.

При этом, по словам Корниенко, в Трускавец были приглашены все члены фракции. Он также добавил, что ожидает прибытие некоторых депутатов в субботу, 2 октября.

Стоит отметить, что согласно данным, размещенным на сайте Верховной Рады Украины, в состав фракции "Слуга народа" входят 244 депутатов парламента.

Напомним, что в Трускавце плануетсья рассмотрение, в том числе кадровых вопросов. Речь идет о возможном увольнении председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

30 сентября "Слуга народа" начала процедуру увольнения Разумкова и уже получила подписные листы. Однако в Трускавце, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что пока ни одной подписи за отставку Разумкова не было поставлено. Вместе с тем парламентарии подтвердили, что увольнения спикера будет обсуждаться после приезда Президента Украины Владимира Зеленского, которого ожидают 2 октября.

Также в Трускавце планируют определить судьбу отдельных министров.

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