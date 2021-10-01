Речник Зеленського підтвердив, що Глава держави приїде на "велику фракцію" "Слуги народу" у Трускавці

з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на його сторінку у Facebook

"Завтра Президент України - у Львівській області. Володимир Зеленський огляне об”єкти програми "Велике будівництво”, зустрінеться із депутатами партії "Слуга народу” і керівниками центральних органів влади. У Трускавці Володимир Зеленський візьме участь у виїзній нараді фракції. Ознайомиться із результатами роботи депутатів за перший та другий день виїзного засідання та поспілкується з ними у форматі "запитання - відповіді”", - зазначив речник.

Крім цього, за інформацією Никифорова, президент проведе низку робочих зустрічей, а на вечір заплановане його неформальне спілкування із учасниками виїзної наради "Слуг народу”.

Раніше участь Глави держави у "великій фракції" підтвердив нардеп Микита Потураєв. Очікувалося, що під час заходу буде, зокрема вирішено питання стосовно збирання необхідної кількості голосів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та низка кадрових змін в уряді.

Разом з тим, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що наразі жоден нардеп не поставив автограф на підписних листах щодо відкликання Разумкова.