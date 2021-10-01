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01 октября 2021, 19:36 6

Спикер Зеленского подтвердил, что Глава государства приедет на "большую фракцию" "Слуги народа" в Трускавце

01 октября 2021, 19:36 6
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Пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что Глава государства примет участие в заседании "большой фракции" "Слуги народа"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на его страницу в Facebook

"Завтра Президент Украины - во Львовской области. Владимир Зеленский осмотрит объекты программы "Большое строительство”, встретится с депутатами партии "Слуга народа” и руководителями центральных органов власти. В Трускавце Владимир Зеленский примет участие в выездном совещании фракции. Ознакомится с результатами работы депутатов за первый и второй день выездного заседания и пообщается с ними в формате "вопрос - ответ”", - отметил спикер.

Кроме этого, по информации Никифорова, президент проведет ряд рабочих встреч, а на вечер запланировано его неформальное общение с участниками выездного совещания "Слуг народа”.

Ранее участие Главы государства в "большой фракции" подтвердил нардеп Никита Потураев. Ожидалось, что во время мероприятия будет, в частности решен вопрос о сборе необходимого количества голосов за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и ряд кадровых изменений в правительстве.

Вместе с тем, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что сейчас ни один нардеп не поставил автограф на подписных листах по отзыву Разумкова.

Слуга народа президент фракция депутаты

 
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