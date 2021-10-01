В "Слуге народа" сказали, начали ли уже собирать подписи за отставку Разумкова

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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что подписи под инициативой об отставке Дмитрия Разумкова с поста председателя парламента еще не собирались

Об этом он сказал в комментарии журналистам, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

"Мы не собирали подписи за отставку Разумкова вообще. Все, что я сделал, - это я использовал свое право народного депутата, взял эти подписные листы и привез их сюда. Никакой подписи, даже моей нет там подписи", - уверяет Арахамия.

На уточнение, означает ли это, что подписи будут собираться в Трускавце, он ответил: "Не факт" и добавил, что у фракции есть политические разногласия с Разумковым, особенно, относительно закона об олигархах.

Напомним, 30 сентября фракция "Слуга народа" попросила спикера парламента Дмитрия Разумкова предоставить подписные листы об отзыве его с должности.

Также пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, кто является инициатором отставки Разумкова.