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В "Слуге народа" сказали, начали ли уже собирать подписи за отставку Разумкова
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01 октября 2021, 18:03 25

В "Слуге народа" сказали, начали ли уже собирать подписи за отставку Разумкова

01 октября 2021, 18:03 25
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Фото из открытых источников
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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что подписи под инициативой об отставке Дмитрия Разумкова с поста председателя парламента еще не собирались

Об этом он сказал в комментарии журналистам, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

"Мы не собирали подписи за отставку Разумкова вообще. Все, что я сделал, - это я использовал свое право народного депутата, взял эти подписные листы и привез их сюда. Никакой подписи, даже моей нет там подписи", - уверяет Арахамия.

На уточнение, означает ли это, что подписи будут собираться в Трускавце, он ответил: "Не факт" и добавил, что у фракции есть политические разногласия с Разумковым, особенно, относительно закона об олигархах.

Напомним, 30 сентября фракция "Слуга народа" попросила спикера парламента Дмитрия Разумкова предоставить подписные листы об отзыве его с должности.

Также пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, кто является инициатором отставки Разумкова.

Украина Давид Арахамия Слуга народа Верховная Рада Дмитрий Разумков

 
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