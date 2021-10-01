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01 октября 2021, 16:15 3

Ни один депутат пока не подписался за увольнение Разумкова - Арахамия

01 октября 2021, 16:15 3
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из открытых источников
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Подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова в настоящее время не собираются

Об этом в комментарии журналистам заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews со ссылкой на Цензор.

Он напомнил, что только взял подписные листы в ВР.

"Я вам приведу пример, который мало кто из вас знает. Скажем так, есть один чиновник Кабмина, по которому 1,5 года назад мы взяли подписные листы, собрали, но он до сих пор на работе", - отметил нардеп.

Глава фракции "СН" отрицает, что просьба о выдаче подписных листов - это давление на спикера.

"На самом деле новость по Разумкову должна появиться тогда, когда кто-то принес подписанные подписные листы и зарегистрировал в ВР. Вот тогда должны быть все эти шоу - давайте обсуждать. Сейчас просто взял подписные листы. Все", - заявил политик.

Нардеп также заверил, что в подписных листах нет ни одной подписи, даже его. Арахамия добавил, что пока не интересовался мнением коллег по фракции относительно увольнения Разумкова.

"А вот перепуганность по этому поводу, это как-то странно, если человек в себе уверен. Я вот, например не боюсь, если кто-то пойдет и будет снимать Арахамию. Пожалуйста, занимайтесь", - добавил руководитель пропрезидентской фракции

По словам Арахамии, у него есть политические разногласия со спикером, особенно по закону о деолигархизации.

Напомним, что 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера. Первый раз он это сделал от имени фракции. Однако позднее повторно запросил подписные листы как депутат..

Слуга народа спикер Верховная Рада фракция депутаты

 
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