Арахамія пояснив, чому Разумкова не покликали на велику фракцію "слуг народу" за участю Зеленського
Спікер парламенту Дмитро Разумков не отримав запрошення на засідання "великої фракції" "Слуги народу" за участю Президента України Володимира Зеленського, оскільки не є членом фракції
Як передає RegioNews, про це в ефірі одного з телеканалів заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія
У той же час, перший віце-спікер Руслан Стефанчук буде присутній на заході.
"Стефанчук-менеджер проекту, так званої "трійки". Коли ми розробляємо законодавчі ініціативи... Голова комітету профільного, міністр профільний, заступник офісу президента з цього напрямку і Стефанчук курирує весь цей напрямок. "Трійці" у нас кілька годин відведено", - пояснив Давид Арахамія.
Парламентар додав, що на зустрічі планується обговорити, серед іншого виконання передвиборчих обіцянок.
Нагадаємо, що в понеділок ввечері стало відомо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков досі не отримав запрошення на засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці, проте він ймовірно, поїде з робочою поїздкою у Львівську область.
За підсумками фракції можливі кадрові зміни як в уряді так і керівника парламенту.