Арахамія пояснив, чому Разумкова не покликали на велику фракцію "слуг народу" за участю Зеленського

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Спікер парламенту Дмитро Разумков не отримав запрошення на засідання "великої фракції" "Слуги народу" за участю Президента України Володимира Зеленського, оскільки не є членом фракції

Як передає RegioNews, про це в ефірі одного з телеканалів заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

У той же час, перший віце-спікер Руслан Стефанчук буде присутній на заході.

"Стефанчук-менеджер проекту, так званої "трійки". Коли ми розробляємо законодавчі ініціативи... Голова комітету профільного, міністр профільний, заступник офісу президента з цього напрямку і Стефанчук курирує весь цей напрямок. "Трійці" у нас кілька годин відведено", - пояснив Давид Арахамія.

Парламентар додав, що на зустрічі планується обговорити, серед іншого виконання передвиборчих обіцянок.

Нагадаємо, що в понеділок ввечері стало відомо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков досі не отримав запрошення на засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці, проте він ймовірно, поїде з робочою поїздкою у Львівську область.

За підсумками фракції можливі кадрові зміни як в уряді так і керівника парламенту.