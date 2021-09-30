Разумков про свою можливу відставку: ніяких претензій я не почув

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Спікер парламенту Дмитро Разумков після отримання підписних листів про своє відкликання поспілкувався з ініціатором ініціативи – лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамія і ніяких претензій на свою адресу не почув.

Як передає RegioNews, про це керівник парламенту заявив у коментарі журналістам після засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.

"З Арахамією була розмова. Претензій я також не почув... Думаю, головним ініціатором цього процесу був не Давид Георгійович", - зазначив Разумков, не відповівши на питання, хто б це міг бути.

Він також розповів, що ряд депутатів вже повідомили йому, що не будуть підтримувати дане питання.

"Знаю, що є такі, які точно підпишуть. Трускавець стане для них мотиваційним стимулом", - пожартував спікер.

Нагадаємо, що фракція "Слуга народу" попросила спікера парламенту Дмитра Разумкова надати підписні листи щодо відкликання його з посади.