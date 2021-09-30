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30 сентября 2021, 15:45 11

Разумков о своей возможной отставке: никаких претензий я не услышал

30 сентября 2021, 15:45 11
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из открытых источников
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Спикер парламента Дмитрий Разумков после получения подписных листов о своем отзыве пообщался с инициатором инициативы – лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамия и никаких претензий в свой адрес не услышал.

Как передает RegioNews, об этом руководитель парламента заявил в комментарии журналистам после заседания Конгресса местных и региональных властей.

"С Арахамией был разговор. Претензий я также не услышал... Думаю, главным инициатором этого процесса был не Давид Георгиевич", - отметил Разумков, не ответив на вопрос, кто бы это мог быть.

Он также рассказал, что ряд депутатов уже сообщили ему, что не будут поддерживать данный вопрос.

"Знаю, что есть такие, которые точно подпишут. Трускавец станет для них мотивационным стимулом", - пошутил спикер.

Напомним, что фракция "Слуга народа" попросила спикера парламента Дмитрия Разумкова предоставить подписные листы относительно отзыва его с должности.

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