Голова Івано-Франківського осередку "Голосу" пішов з партії

Протистояння між мером Дніпра Борисом Філатовим і його давнім політичним опонентом Загідом Красновим загострилося і вилилося в публічну площину

02 серпня 2021

Харківська база партії "дніпропетровських". Як Терехов допомагає сусідам поглинати Харків

Мова може йти про масштабування "дніпропетровської" партії "Пропозиція" на Харків, а потім - і на інші обласні центри, де мери - в натягнутих відносинах з Банковою