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04 серпня 2021, 13:16 10

Голова Івано-Франківського осередку "Голосу" пішов з партії

04 серпня 2021, 13:16 10
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Фото: Facebook
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Голова Івано-Франківської обласної територіальної організації партії “Голос” Володимир Тищенко заявив про складання своїх повноважень та про вихід із партії

Як передає RegioNews, про це Тищенко написав у Facebook.

Не збираюся перетворюватися в чиюсь маріонетку і відмовляюся брати участь в токсичних процесах. Тому я виходжу з партії й складаю повноваження голови Івано-Франківської ТОП "Голос", - заявив Тищенко.

Нагадаємо, 29 липня частина депутатів "Голосу" написали заяви про вихід з партії.

Згодом у партії "Голос" підтримали вихід окремих депутатів та висловили довіру Кірі Рудик.

Також "Голос" виключив з партії сімох нардепів.

партія Голос фракція депутати Івано-Франківська область

 
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