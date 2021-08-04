Голова Івано-Франківського осередку "Голосу" пішов з партії
Голова Івано-Франківської обласної територіальної організації партії “Голос” Володимир Тищенко заявив про складання своїх повноважень та про вихід із партії
Як передає RegioNews, про це Тищенко написав у Facebook.
Не збираюся перетворюватися в чиюсь маріонетку і відмовляюся брати участь в токсичних процесах. Тому я виходжу з партії й складаю повноваження голови Івано-Франківської ТОП "Голос", - заявив Тищенко.
Нагадаємо, 29 липня частина депутатів "Голосу" написали заяви про вихід з партії.
Згодом у партії "Голос" підтримали вихід окремих депутатів та висловили довіру Кірі Рудик.
Також "Голос" виключив з партії сімох нардепів.
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