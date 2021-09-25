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Одна з керівниць партії Шарія отримала підозру - СБУ
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25 вересня 2021, 13:01 452

Одна з керівниць партії Шарія отримала підозру - СБУ

25 вересня 2021, 13:01 452
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з відкритих джерел
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Служба безпеки України оголосила про підозру одній з керівниць партії Шарія

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу спецслужби

За версією слідства, вона займалася підробкою документів про "купівлю" даної політичної сили і про обрання її очільників.

"У СБУ є аргументовані докази причетності вказаної особи до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об’єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія". Більше того, зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань "політичної сили", що дозволило "обрати потрібних керівників партії", - запевняють у спецслужбі

Підозру оголошено за ч.2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України ("підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців").

У спецслужбі додають, що раніше Віктор Шарій, на якого зареєстровано "Партію Шарія", заявив, що не має жодного відношення до діяльності даної політичної сили і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. При чому зробив це за грошову винагороду у $500.

Нагадаємо, що у березні 2021 року міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія". Самого блогера СБУ підозрює у державній зраді.

СБУ партія кримінальна справа підробка

 
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