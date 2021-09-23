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23 вересня 2021, 15:54 518

СБУ взяла під охорону першого помічника Зеленського - ЗМІ

23 вересня 2021, 15:54 518
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з відкритих джерел
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Служба безпеки України взяла під охорону першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра після скоєння на нього замаху

Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини

"СБУ взяла його під охорону", - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, під охороною спецслужби також знаходиться його сім'я.

До цього у Шефіра не було охорони.

У самій спецслужбі поки не підтвердили, але і не спростували дану інформацію

Нагадаємо, що Нацполіція відпрацьовує 3 основні версії замаху на першого помічника Зеленського Шефіра: у зв'язку з державною діяльністю Шефіра, з метою тиску на керівництво держави і з метою дестабілізації ситуації за участю спецслужб іноземних держав.

Автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. Поранений його водій

"Неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій", - йдеться в повідомленні Нацполіції

Постраждав водій першого помічника президента, сам Шефір живий.

СБУ Офіс президента президент Нацполіція охорона

 
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