СБУ взяла под охрану первого помощника Зеленского - СМИ

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Служба безопасности Украины взяла под охрану первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира после совершения на него покушения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Українські новини

"СБУ взяла его под охрану", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, под охраной спецслужбы также находится его семья.

До этого у Шефира не было охраны.

В самой спецслужбе пока не подтвердили, но и не опровергли данную информацию

Напомним, что Нацполиция отрабатывает 3 основные версии покушения на первого помощника Зеленского Шефира: в связи с государственной деятельностью Шефира, с целью давления на руководство государства и с целью дестабилизации ситуации при участии спецслужб иностранных государств.

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные. Ранен его водитель

"Неподалеку от села Лесники была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель", - говорится в сообщении Нацполиции

Пострадал водитель первого помощника президента, сам Шефир жив.