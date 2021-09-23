У МВС розповіли деталі обстрілу автівки Сергія Шефіра: кулі виготовили не в Україні

Фото: Facebook

Правоохоронці вилучили близько 20 гільз угорського виробництва з місця замаху на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра, який відбувся в середу, 22 вересня

Як передає RegioNews, про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

Це калібр 7,62. Такі набої не випускають на території України, виробництва Угорщини. Ми намагаємося встановити можливі часові рамки їх ввезення в Україну та потенційних постачальників. Не виключаємо контрабандний шлях їх потрапляння в Україну", - розповів Єнін.

За його словами, невідомий здійснював одиночні постріли. Всього на місці інциденту знайшли 20 гільз, дві кулі потрапили у водія, ще 12 - в автомобіль.

Нагадаємо, що 22 вересня автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі близько 11 ранку. В результаті був поранений водій.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що за замахом на першого помічника президента України Сергія Шефіра може бути "російський слід", або ж це "привіт" від контрабандистів.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова також підтвердила замах на першого помічника президента Шефіра.

Читайте також: Кому вигідний замах на Шефіра? Що не так зі спробою вбивства першого помічника президента