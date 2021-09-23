В МВД рассказали детали обстрела автомобиля Сергея Шефира: пули изготовили не в Украине

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Правоохранители изъяли около 20 гильз венгерского производства с места покушения на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира, которое произошло в среду, 22 сентября

Как передает RegioNews, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

Это калибр 7,62. Такие патроны не выпускают на территории Украины, производства Венгрии. Мы пытаемся установить возможные временные рамки их ввоза в Украину и потенциальных поставщиков. Не исключаем контрабандный путь их попадания в Украину", - рассказал Енин.

По его словам, неизвестный осуществлял одиночные выстрелы. Всего на месте инцидента нашли 20 гильз, две пули попали в водителя, еще 12 - в автомобиль.

Напомним, что 22 сентября автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные около 11 утра. В результате был ранен водитель.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что за покушением на первого помощника президента Украины Сергея Шефира может быть "русский след", или же это "привет" от контрабандистов.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова также подтвердила покушение на первого помощника президента Шефира.

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