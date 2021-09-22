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22 вересня 2021, 21:45 480

Разумков прокоментував замах на першого помічника Зеленського

22 вересня 2021, 21:45 480
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з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не схильний пов'язувати замах на помічника президента Сергія Шефіра із боротьбою з олігархами

Як передає RegioNews, про це керівник парламенту заявив в ефірі одного з телеканалів.

Говорячи про інцидент за участі першого помічника президента України Володимира Зеленського, Разумков зауважив, що "правоохоронні органи повинні максимально ефективно і професійно відпрацювали і знайшли і виконавців, і замовників".

Також Разумков розкритикував тих колег, які намагаються навішувати ярлики, прикриваючись цією справою.

"Це дуже погана тенденція, і точно до неї вдаватися не варто", – зазначив голова ВР.

Нагадаємо, що автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. Поранений його водій

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що першого помічника Президента України Сергія Шефіра хотіли вбити. Близький соратник Президента України Володимира Зеленського вважає, що постріли - це спроба залякати вище керівництво держави. У Нацполіції ж наразі розглядають три версії обстрілу авта Сергія Шефіра

обстріл спікер олігархи замах Нацполіція

 
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