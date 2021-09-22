Разумков прокомментировал покушение на первого помощника Зеленского

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не склонен связывать покушение на помощника президента Сергея Шефира с борьбой с олигархами

Как передает RegioNews об этом руководитель парламента заявил в эфире одного из телеканалов.

Говоря об инциденте с участием первого помощника президента Украины Владимира Зеленского, Разумков отметил, что "правоохранительные органы должны максимально эффективно и профессионально отработали и нашли и исполнителей, и заказчиков".

Также Разумков раскритиковал тех коллег, которые пытаются навешивать ярлыки, прикрываясь этим делом.

"Это очень плохая тенденция, и точно к ней прибегать не стоит", – отметил председатель ВР.

Напомним, что автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные. Ранен его водитель

Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что первого помощника Президента Украины Сергея Шефира хотели убить. Близкий соратник Президента Украины Владимира Зеленского считает, что выстрелы - это попытка запугать высшее руководство государства. В Нацполиции же сейчас рассматривают три версии обстрела автомобиля Сергея Шефира