"Відповідь буде сильною": Зеленський прокоментував замах на Сергія Шефіра

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Президент України Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на свого помічника Сергія Шефіра, проте вважає, що "відповідь буде сильною"

Як передає RegioNews, про це повідомив президент у своєму відеоповідомленні.

"Відразу після виступу на Генасамблеї ООН я повертаюся до столиці. Хто за цим стоїть - я не знаю, поки що. Передавати мені "привіт" пострілами з лісу по автомобілю мого друга - це слабкість. А ось відповідь буде сильною", - зазначив президент.

За його словами, ця подія ніяк не вплине на той курс, який вибрав президент і його команда - на детінізацію економіки та боротьбу з криміналітетом, великими впливовими фінансовими групами.

Зеленський наголосив, що повертається до Києва відразу ж після виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що за замахом на першого помічника президента України Сергія Шефіра може бути "російський слід", або ж це "привіт" від контрабандистів.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова також підтвердила замах на першого помічника президента Шефіра. В офіційному повідомленні правоохоронців йдеться, що о 10 ранку біля села Лісники був обстріляний автомобіль Сергія Шефіра. Випустили понад 10 куль. Зараз проводиться спецоперація з упіймання злочинців.

Раніше повідомлялося, що в автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. В автомобіль потрапило понад 10 куль. В результаті був поранений водій. Наразі водій перебуває у важкому стані.