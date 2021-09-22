"Відповідь буде сильною": Зеленський прокоментував замах на Сергія Шефіра
Президент України Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на свого помічника Сергія Шефіра, проте вважає, що "відповідь буде сильною"
Як передає RegioNews, про це повідомив президент у своєму відеоповідомленні.
"Відразу після виступу на Генасамблеї ООН я повертаюся до столиці. Хто за цим стоїть - я не знаю, поки що. Передавати мені "привіт" пострілами з лісу по автомобілю мого друга - це слабкість. А ось відповідь буде сильною", - зазначив президент.
За його словами, ця подія ніяк не вплине на той курс, який вибрав президент і його команда - на детінізацію економіки та боротьбу з криміналітетом, великими впливовими фінансовими групами.
Зеленський наголосив, що повертається до Києва відразу ж після виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що за замахом на першого помічника президента України Сергія Шефіра може бути "російський слід", або ж це "привіт" від контрабандистів.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова також підтвердила замах на першого помічника президента Шефіра. В офіційному повідомленні правоохоронців йдеться, що о 10 ранку біля села Лісники був обстріляний автомобіль Сергія Шефіра. Випустили понад 10 куль. Зараз проводиться спецоперація з упіймання злочинців.
Раніше повідомлялося, що в автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. В автомобіль потрапило понад 10 куль. В результаті був поранений водій. Наразі водій перебуває у важкому стані.