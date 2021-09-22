"Ответ будет сильным": Зеленский прокомментировал покушение на Сергея Шефира

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на своего помощника Сергея Шефира, однако считает, что "ответ будет сильным"

Как передает RegioNews, об этом сообщил президент в своем видео-сообщении.

"Сразу после выступления на Генассамблее ООН я возвращаюсь в столицу. Кто за этим стоит - я не знаю, пока что. Передавать мне "привет" выстрелами из леса по автомобилю моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным", - отметил президент.

По его словам, это событие никак не повлияет на тот курс, который выбрал президент и его команда - на детенизацию экономики и борьбу с криминалитетом, большими влиятельными финансовыми группами.

Зеленский отметил, что возвращается в Киев сразу же после выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что за покушением на первого помощника президента Украины Сергея Шефира может быть "российский след", или же это "привет" от контрабандистов.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова также подтвердила покушение на первого помощника президента Шефира. В официальном сообщении правоохранителей говорится, что в 10 утра около села Лесники был обстрелян автомобиль Сергея Шефира. Выпустили более 10 пуль. Сейчас проводится спецоперация по поимке преступников.

Ранее сообщалось, что в автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные. В автомобиль попало более 10 пуль. В результате был ранен водитель. Сейчас водитель находится в тяжелом состоянии.