У "Слузі народу" розповіли, коли можуть відбутися дочасні вибори мера Кривого Рогу

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на Україну 24

"Є певна процедура: повинна зібратися місцева рада, прийняти певні моменти й відправити їх Верховній Раді. Але у виборчому кодексі є дві дати, коли можуть проводитися позачергові вибори, як і чергові — це кінець березня і кінець жовтня. Очевидно, що на кінець жовтня це неможливо за процедурою виконати, тому що вона має певну тривалість, тому найближчий час — це кінець березня наступного року", — пояснила заступник очільника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року мера Кривого Рогу Костянтина Павлова було знайдено мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя.

Павлов був мером Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг багаторічний мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів, який мав усі шанси бути переобраним на новий термін. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу", якого підтримали структури олігарха Ріната Ахметова Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. За офіційною версією за станом здоров’я. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який у результаті переміг на виборах.