Разумков не підтримує перехід України на латиницю

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримує ідею секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данилова про переведення української мови з кирилиці на латиницю

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв'ю спікера інформагентству "Інтерфакс-Україна"

"Погана ідея. У нас є українська мова, наші українські літери, свій алфавіт. У нас має бути одна державна мова-Українська. Супер - знати російську, німецьку, англійську, французьку, Румунську, який хочете – китайську, будь ласка. Є старе прислів'я-Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Але державна у нас - одна, і з буквами у нас все добре. Якщо РНБО ще почне займатися літерами, думаю, що це вже буде зайвим", - вважає Разумков

При цьому керівник парламенту зазначив, що " кожен має право на своє бачення. У нас же свобода слова-ми з цього з вами починали! Тому в Олексія Мячеславовича може бути і своє бачення цього процесу".

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов 12 вересня заявив, що Україні потрібно з кирилиці перейти на латиницю. У Національній академії наук назвали таку ідею нонсенсом