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15 сентября 2021, 16:02 370

Разумков не поддерживает переход Украины на латиницу

15 сентября 2021, 16:02 370
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из открытых источников
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает идею секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова о переводе украинского языка с кирилицы на латиницу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью спикера информагентству "Интерфакс-Украина"

"Плохая идея. У нас есть украинский язык, наши украинские буквы, свой алфавит. У нас должен быть один государственный язык - украинский. Супер - знать русский, немецкий, английский, французский, румынский, какой хотите – китайский, пожалуйста. Есть старая пословица – сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Но государственный у нас - один, и с буквами у нас все хорошо. Если СНБО еще начнет заниматься буквами, думаю, что это уже будет лишним", - считает Разумков

При этом руководителя парламенту отметил, что "каждый имеет право на свое видение. У нас же свобода слова - мы с этого с вами начинали! Поэтому у Алексея Мячеславовича может быть и свое видение этого процесса".

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 12 сентиября заявил, что Украине нужно из кириллицы перейти на латиницу. В Национальной академии наук назвали такую идею нонсенсом

СНБО Академия спикер переход Украина

 
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