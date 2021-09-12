Данилов заявил, что Украине нужно из кириллицы перейти на латиницу

Фото из открытых источников

Как пишет RegioNews, об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".

Кроме того, он вновь высказался в поддержку двух языков в нашей стране: украинского, а также английского. По его убеждению, английский язык должен быть обязательным и выучить его должны все. Данилов подчеркнул, что английский – язык цивилизованного мира.

"Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязателен. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык – это язык цивилизованного общения", – сказал секретарь СНБО.

Напомним, ранее Данилов назвал задание "номер один" для Украины. Также он считает, что украинские бойцы смогут взять Донецк и Луганск, если будет команда.