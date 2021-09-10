В РНБО вважають, що українські бійці зможуть взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда

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Українські військові зможуть визволити окупований Донецьк та Луганськ у випадку отримання такої команди від Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України

Як передає RegioNews, про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі "Право на владу".

На його думку, українська армія може виконати будь-яке завдання. Як приклад, Данілов навів проведення успішної спецоперації з евакуації громадян з Афганістану.

Якщо сьогодні наш Верховний Головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але, що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто за це буде нести відповідальність?", - зазначив він.

Також Данілов запевнив, що українська армія відповідає на обстріли бойовиків. Він наголосив, що відповіді є такими, що противник запрошує "тиші" після цього.

Нагадаємо, 9 вересня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов провів засідання РНБО з розробки Стратегії морської безпеки України. За словами Данілова, морська безпека посідає важливе місце у системі національної безпеки держави, і розробка відповідної стратегії є одним з ключових завдань, які поставив президент.