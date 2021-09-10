09:01  10 вересня
COVID в Україні: за добу виявили понад 3600 випадків зараження
11:33  10 вересня
Херсонщину атакували гусениці: знищили дерева й дісталися будинків
08:09  10 вересня
На Донбасі зафіксовано 12 порушень, бойовики гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2021, 09:22 39

В РНБО вважають, що українські бійці зможуть взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда

10 вересня 2021, 09:22 39
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українські військові зможуть визволити окупований Донецьк та Луганськ у випадку отримання такої команди від Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України

Як передає RegioNews, про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі "Право на владу".

На його думку, українська армія може виконати будь-яке завдання. Як приклад, Данілов навів проведення успішної спецоперації з евакуації громадян з Афганістану.

Якщо сьогодні наш Верховний Головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але, що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто за це буде нести відповідальність?", - зазначив він.

Також Данілов запевнив, що українська армія відповідає на обстріли бойовиків. Він наголосив, що відповіді є такими, що противник запрошує "тиші" після цього.

Нагадаємо, 9 вересня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов провів засідання РНБО з розробки Стратегії морської безпеки України. За словами Данілова, морська безпека посідає важливе місце у системі національної безпеки держави, і розробка відповідної стратегії є одним з ключових завдань, які поставив президент.

РНБО війна ООС ЗСУ Донбас Олексій Данилов

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua