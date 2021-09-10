Голова ВР вдруге за рік підхопив COVID-19

FB Дмитра Разумкова

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook очільника парламенту

"Завтра збирався брати участь у Ялтинській європейській стратегії, де мав би дискувати на тему верховенства права в Україні. На жаль, не зможу відвідати захід особисто, адже для дотримання всіх протиепідемічних вимог сьогодні здав тест на коровірус. Він виявився позитивним", - зазначив очільник парламенту.

Він додав, що перебуватиме на самоізоляції та певний час працюватиме дистанційно.

Нагадаємо, що вперше спікер підхопив COVID-19 у першій декаді листопада 2020 року. Вже наприкінці місяця він повернувся до роботи.

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