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10 вересня 2021, 20:42 10

Голова ВР вдруге за рік підхопив COVID-19

10 вересня 2021, 20:42 10
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FB Дмитра Разумкова
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повторно захворів на коронавірус

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook очільника парламенту

"Завтра збирався брати участь у Ялтинській європейській стратегії, де мав би дискувати на тему верховенства права в Україні. На жаль, не зможу відвідати захід особисто, адже для дотримання всіх протиепідемічних вимог сьогодні здав тест на коровірус. Він виявився позитивним", - зазначив очільник парламенту.

Він додав, що перебуватиме на самоізоляції та певний час працюватиме дистанційно.

Нагадаємо, що вперше спікер підхопив COVID-19 у першій декаді листопада 2020 року. Вже наприкінці місяця він повернувся до роботи.

В Україні за 9 вересня виявили 3 615 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Львівській області

COVID-19 спікер тести самоізоляція хворі

 
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