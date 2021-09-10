09:01  10 вересня
COVID в Україні: за добу виявили понад 3600 випадків зараження
11:33  10 вересня
Херсонщину атакували гусениці: знищили дерева й дісталися будинків
08:09  10 вересня
На Донбасі зафіксовано 12 порушень, бойовики гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2021, 09:01 490

COVID в Україні: за добу виявили понад 3600 випадків зараження

10 вересня 2021, 09:01 490
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 9 вересня виявили 3 615 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Львівській області

Як передає RegioNews про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 406 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Харківська (341), Львівська (292), Чернівецька (235) і Одеська (235) області.

Всього за добу госпіталізували 1 056 осіб, 76 хворих померли, одужали 1 310 осіб. Серед захворілих за добу - 348 дітей та 61 медпрацівник.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 28 961 особу, методом ІФА – 6 784 особи, експрес-тестами – 25 236 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 310 554 людини, з них одужали 2 218 873 людини, 54 251 хворий помер.

Нагадаємо, що в Україні за 8 вересня виявили 3663 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Львівській області.

коронавірус вірус МОЗ інфекції діти пандемія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram