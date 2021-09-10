COVID в Україні: за добу виявили понад 3600 випадків зараження

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В Україні за 9 вересня виявили 3 615 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Львівській області

Як передає RegioNews про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 406 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Харківська (341), Львівська (292), Чернівецька (235) і Одеська (235) області.

Всього за добу госпіталізували 1 056 осіб, 76 хворих померли, одужали 1 310 осіб. Серед захворілих за добу - 348 дітей та 61 медпрацівник.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 28 961 особу, методом ІФА – 6 784 особи, експрес-тестами – 25 236 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 310 554 людини, з них одужали 2 218 873 людини, 54 251 хворий помер.

Нагадаємо, що в Україні за 8 вересня виявили 3663 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Львівській області.