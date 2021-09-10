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10 сентября 2021, 20:42 3

Председатель ВР второй раз за год подхватил COVID-19

10 сентября 2021, 20:42 3
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FB Дмитрия Разумкова
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков повторно заболел на коронавирус

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook главы парламента

"Завтра собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был бы дисковать на тему верховенства права в Украине. К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, ведь для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коровирус. Он оказался положительным", - отметил глава парламента.

Он добавил, что будет находиться на самоизоляции и некоторое время работать дистанционно.

Напомним, что впервые спикер подхватил COVID-19 в первой декаде ноября 2020 года. Уже в конце месяца он вернулся к работе.

В Украине за 9 сентября обнаружили 3 615 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Львовской области

COVID-19 спикер тесты самоизоляция больные

 
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