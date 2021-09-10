Разумков проти повернення Донбасу військовим шляхом

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Як передає RegioNews про це він заявив на брифінгу по завершенню пленарного засідання парламенту

Він нагадав, що Президент України Володимир Зеленський та міжнародні партнери нашої держави заявляли про те, що конфлікт на Донбасі слід врегулювати мирним шляхом.

"Я не є настільки великим спеціалістом, але об’єктивно кажучи там настільки глибоко ешелонована оборона і з нашої і їхньої сторони, що будуть великі втрати", - зауважив керівник парламенту

Нагадаємо. що напередодні секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що українські військові зможуть визволити окупований Донецьк та Луганськ у випадку отримання такої команди від Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.