Разумков против возвращения Донбасса военным путем

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Как передает RegioNews об этом он заявил на брифинге по завершению пленарного заседания парламента

Он напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский и международные партнеры нашего государства заявляли о том, что конфликт на Донбассе нужно урегулировать мирным путем.

"Я не настолько большим специалистом, но объективно говоря там настолько глубоко эшелонированная оборона и с нашей и их стороны, что будут большие потери", - отметил руководитель парламента

Напомним. накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военные смогут освободить оккупированный Донецк и Луганск в случае получения такой команды от Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.