Разумков против возвращения Донбасса военным путем
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков против возвращения Донбасса военным путем
Как передает RegioNews об этом он заявил на брифинге по завершению пленарного заседания парламента
Он напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский и международные партнеры нашего государства заявляли о том, что конфликт на Донбассе нужно урегулировать мирным путем.
"Я не настолько большим специалистом, но объективно говоря там настолько глубоко эшелонированная оборона и с нашей и их стороны, что будут большие потери", - отметил руководитель парламента
Напомним. накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военные смогут освободить оккупированный Донецк и Луганск в случае получения такой команды от Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.