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27 липня 2021, 21:34 6

Мамедов не може бути звільнений за власним бажанням - Офіс генпрокурора

27 липня 2021, 21:34 6
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Фото з відкритих джерел
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Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов не може бути звільнений з адміністративної посади у зв'язку з поданням заяви за власним бажанням до завершення дисциплінарного провадження

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

В Офісі генпрокурора підтвердили, що Гюндуз Мамедов сьогодні подав заяву про звільнення з адміністративної посади та з органів прокуратури за власним бажанням, яка наразі перебуває на розгляді в генерального прокурора.

Там також зазначають, що наразі кадрова комісія з розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного провадження стосовно прокурорів розглядає звернення про звільнення Мамедова у зв'язку з відмовою в наданні допуску до держтаємниці.

Дисциплінарне провадження розпочато 6 липня 2021 року, й на останньому засіданні комісії 22 липня його адвокати заявили клопотання про перенесення розгляду у зв'язку з тим, що їхній клієнт перебуває на лікарняному. Наступне засідання дисциплінарної комісії призначене на 2 серпня 2021 року, - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Там зазначають, що весь період після відкриття дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов перебував на лікарняному, після цього був у відпустці за кордоном, зараз знову перебуває на лікарняному.

Усі прокурори рівні перед законом, і Офіс генпрокурора діє в рамках чинного законодавства, тому відповідно до ч. 9 ст. 46 закону України "Про прокуратуру", до завершення дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов не може бути звільнений з адміністративної посади у зв'язку з поданням заяви за власним бажанням, - резюмують в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, заступник генпрокурора Мамедов подав у відставку.

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