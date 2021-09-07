Арахамія пояснив, чому "слуги" не реагують на ДТП за участі Трухіна

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На думку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, будь-яка реакція фракції на ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна може бути розцінена як спроба втручання або тиск на розслідування

Про це Арахамія повідомив на брифінгу після з’їзду партії "Слуга народу", передає RegioNews.

За його словами, ДБР наразі шукає всіх свідків події, проводить аналіз ДНК та записів з відеореєстраторів.

"Тобто коли будуть ці експертизи, тоді ми разом з вами зможемо побачити що трапилось, хто там винен. Бо зараз будь-яка наша реакція може бути сприйнята чи як спроба захищати пана Трухіна, чи спроба навпаки нападати, якийсь пресинг на слідство", - зазначив голова "слуг".

Арахамія також додав, що всю інформацію про ДТП фракція дізнається із новин, а сам Трухін не коментує ситуацію через "сімейні справи".

Нагадаємо, ДБР розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні про ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга народу"), яке сталося в Києві 23 серпня.