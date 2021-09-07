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07 сентября 2021, 09:41 289

Арахамия объяснил, почему "слуги" не реагируют на ДТП с участием Трухина

07 сентября 2021, 09:41 289
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Фото: из открытых источников
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По мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, любая реакция фракции на ДТП с участием нардепа Александра Трухина может быть расценена как попытка вмешательства или давление на расследование

Об этом Арахамия сообщил на брифинге после съезда партии "Слуга народа", передает RegioNews.

По его словам, ГБР сейчас ищет всех свидетелей происшествия, проводит анализ ДНК и записей с видеорегистраторов.

"То есть когда будут эти экспертизы, тогда мы вместе с вами сможем увидеть что случилось, кто там виноват. Потому что сейчас любая наша реакция может быть воспринята или как попытка защищать господина Трухина, или попытка наоборот нападать, или какой-то прессинг на следствие", - отметил глава "слуг".

Арахамия также добавил, что всю информацию о ДТП фракция узнает из новостей, а сам Трухин не комментирует ситуацию из-за "семейных дел".

Напомним, ГБР начало досудебное расследование в уголовном производстве о ДТП с участием народного депутата Александра Трухина ("Слуга народа"), которое произошло в Киеве 23 августа.

ДТП авария Давид Арахамия расследование Слуга народа

 
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