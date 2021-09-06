Уволилась глава Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности при Минкульте

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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданном при Министерстве культуры, сменится руководство. Действующая глава центра Любовь Цыбульская уходит с должности вместе с заместителем

Об этом сообщила Любовь Цыбульская в Facebook, передает RegioNews.

Моя работа в роли руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности подходит к концу. Теперь пора передать все наработанное нами с Татьяной Карась нашим преемникам, - объявила она.

По словам Цыбульской, руководителем Центра борьбы с фейками станет Игорь Соловей, а его заместителем будет Николай Балабан.

Эти кандидатуры я предложила министру Александру Ткаченко сама. И рада, что именно они были согласованы, - добавила Цыбульская.

Справочно.

Игорь Соловей - журналист и аналитик. Работал в украинских изданиях, а также аналитиком в Агентстве международных исследований.

Как сообщалось, в Украине появился Центр борьбы с фейками.