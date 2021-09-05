10:20  05 сентября
За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболело более сотни детей
12:28  05 сентября
На восстановление столичного костела Святого Николая собрали 1 млн грн за один день
17:18  05 сентября
На Донбассе затишье: с начала суток обстрелов не наблюдалось
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2021, 16:30 3

В Киеве под посольством РФ протестуют против задержания похищенных накануне крымских татар

05 сентября 2021, 16:30 3
Читайте також українською мовою
Фото Укринформ
Читайте також
українською мовою

У посольства России в Киеве проходит акция в поддержку крымских татар, которых задержали в оккупированном Крыму накануне

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

На акцию пришли десятки людей, они держат в руках плакаты "Нет репрессиям", "Путин - убийца".

Ведь 3 и 4 сентября в оккупированном Крыму после обысков увезли в неизвестном направлении пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, Наримана Джеляля, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Родственники и адвокаты предпринимают попытки найти пропавших, но до сих пор местонахождение ни одного из задержанных не известно.

Участники акции требуют освободить всех пятерых похищенных крымских татар и всех, кого Россия незаконно арестовала.

Как сообщалось, по информации омбудсмена, более 400 граждан Украины лишены свободы в РФ и на оккупированных территориях.

РФ Крым похищение татары посольство акции протеста

США будут участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма - вице-премьер
04 сентября 2021, 11:38
Итоги встречи Зеленского с Байденом: говорили о Крыме, деоккупации и стратегическом партнерстве
02 сентября 2021, 08:32
Кучма назвал главную причину оккупации Крыма
25 августа 2021, 09:06
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От США до встреч в палатках. Кто будет бороться на Херсонщине по 184-му округу за вакантное парламентское место
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua