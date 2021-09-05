В Киеве под посольством РФ протестуют против задержания похищенных накануне крымских татар

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У посольства России в Киеве проходит акция в поддержку крымских татар, которых задержали в оккупированном Крыму накануне

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

На акцию пришли десятки людей, они держат в руках плакаты "Нет репрессиям", "Путин - убийца".

Ведь 3 и 4 сентября в оккупированном Крыму после обысков увезли в неизвестном направлении пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, Наримана Джеляля, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Родственники и адвокаты предпринимают попытки найти пропавших, но до сих пор местонахождение ни одного из задержанных не известно.

Участники акции требуют освободить всех пятерых похищенных крымских татар и всех, кого Россия незаконно арестовала.

Как сообщалось, по информации омбудсмена, более 400 граждан Украины лишены свободы в РФ и на оккупированных территориях.