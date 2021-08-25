Кучма назвав головну причину окупації Криму

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Окупація Криму стала можливою через те, що Україна не стала захищати свої території у 2014 році

Як передає RegioNews, так вважає другий президент України Леонід Кучма. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Окупація Криму відбулася тому, що Україна не стала захищатися, а війна на Донбасі почалася тому, що ми нарешті почали відповідати окупанту, що перейшли до опору", - зазначив він.

За його словами, якби Україна також не захищала території на Донбасі, то "не було б війни і України ніякої не було".

Другий президент також впевнений, що наразі Крим саме окупований, а не анексований.

"Анексія - це ж нібито назавжди... А ось окупація - це явище тимчасове і ми своє повернемо. Анексією можна тільки обурюватися, але як вже доконаним фактом, а проти окупації треба боротися", - додав він.

Раніше повідомлялось, що Зеленський дозволив скасувати вільну економічну зону "Крим".